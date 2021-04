Prince Philip mort : Pourquoi il était vénéré comme un dieu dans une tribu

Les drapeaux britanniques sont en berne au palais de Buckingham ce vendredi 9 avril. A l'âge de 99 ans, le prince Philip s'est éteint "paisiblement au château de Windsor". "C'est avec un profond chagrin que Sa Majesté la reine annonce la mort de son époux bien aimé, Son Altesse royale le prince Philip, duc d'Edimbourg", a annoncé la famille royale dans un communiqué. Toujours deux pas derrière la reine Elizabeth II, le prince Philip avait honoré 22 000 engagements au service de la Couronne. Son décès plonge le Royaume-Uni dans une période de deuil national jusqu’au jour des funérailles du prince Philip. Alors que sa disparition touche le monde entier, elle va aussi toucher particulièrement la tribu de Younanen, dans l'archipel du Vanuatu, située dans le Pacifique.

Considéré comme une divinité

Au sein de cette tribu locale sur l‘île de Tanna, le duc d’Edimbourg est érigé au rang de dieu vivant. Selon la légende, un esprit du volcan Yasur quitta l'île pour s'envoler vers un pays lointain et épouser une reine. Depuis sa visite au Vanuatu en 1974, le prince Philip est vénéré comme une divinité. "Il y a ses portraits qui sont accrochés dans un temple, détaille l'historien et on (y) présente des offrandes", avait raconté l'historien Philippe Delorme dans Secrets d'Histoire en février 2020. Il y a plusieurs années, l'époux de la reine Elizabeth avait même reçu des villageois au château de Windsor et leur avait envoyé à plusieurs reprises des portraits officiels. Lors de son retrait de la vie publique en 2017, cette tribu avait vu cela comme le présage d'une malédiction.

Par Marie Merlet