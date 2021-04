Prince Philip mort : quel accueil pour Meghan et Harry ?

C’est la question qui est sur toutes les lèvres dans toute l’Angleterre : le prince Harry et Meghan Markle seront-ils présents pour les obsèques du prince Philip ? Si le prince Harry aurait confié à ses cousines Béatrice et Eugénie d'York qu’il ferait le déplacement, l’animateur Stéphane Bern s’est exprimé sur le sujet sur Europe 1 samedi 10 avril. Selon lui : "Harry va sans doute tout faire pour rentrer, c'est ce qu'il a déclaré". Mais il émet un doute sur la venue de Meghan Markle, enceinte : "Meghan, qui attend une petite fille, attend l'avis de ses médecins pour savoir si elle rentre." Avant d’ajouter : "Je ne pense pas qu'on va leur réserver le meilleur accueil au sein de la famille royale. Mais tout de même, la reine aime beaucoup Harry, c'est sans doute son petit-fils préféré. En tout cas, il n'imagine pas ne pas être là pour des obsèques privées…", a finalement conclu l'animateur de "Secrets d"Histoire".

Retour en Angleterre

Le couple, qui a quitté l’Angleterre et renoncé à ses titres, avait attiré la foudre de certains membres de la famille royale suite à une longue interview accordée à Oprah Winfrey, dans laquelle les Windsor en avaient pris pour leur grade. Dans son émission "Gayle King in the House", diffusée le 17 mars dernier, Gayle King, amie de Meghan et d’Oprah Winfrey, confiait que Meghan Markle et le prince Harry avaient tout prévu dans le cas où le prince succomberait à ses soucis de santé avant leur interview. "Si quelque chose (...) lui était arrivé, l'interview aurait été reportée". "L'entretien était déjà enregistré et a été programmé avant son arrivée à l'hôpital." Les Britanniques avaient déjà réclamé, sans succès, le report de cette interview en raison de la santé du prince Philip. Mais le couple avait tout de même organisé l’événement. Autant dire que le retour en Angleterre et les retrouvailles avec la famille seront difficiles pour Harry, qu'il soit accompagné ou pas de son épouse.

Par Sarah Chelly