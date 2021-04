Prince Philip mort : quel est le protocole mis en place ?

La monarchie britannique est en deuil. Le Prince Philip est mort ce vendredi 9 avril à l'âge de 99 ans. C'est le palais de Buckingham Palace qui a annoncé la nouvelle dans un communiqué de presse : "C'est avec une profonde tristesse que sa majesté la Reine annonce le décès de son époux bien-aimé. Son Altesse Royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor". Né le 10 juin 1921, il avait enchaîné les hospitalisations ces dernières années à cause de soucis cardiaques notamment, l'une des plus récentes était celle à l'hôpital King Edward VII de Londres entre le 16 février et le 16 mars 2021. Il était ensuite sorti de l'hôpital pour se reposer chez lui, entouré de ses proches.

un protocole bien strict

La nouvelle de son décès a fait l'effet d'une véritable bombe. Les Britanniques vont être nombreux à suivre de près le protocole mis en place par la monarchie lorsqu'une tête couronnée décède. La première étape est celle de l'allocution du Premier ministre. Boris Johnson a pris la parole quelques minutes après l'annonce de sa disparition devant le 10 Downing Street. Ensuite, tous les drapeaux sont en berne. La Chambre des Communes sera drapée de noir et les membres du Parlement porteront un brassard noir durant la période de deuil national qui est observée jusqu'aux funérailles.

Funérailles qui auront lieu à la St George's Chapel à Windsor. Le Prince Philip aurait dû avoir des funérailles nationales, mais il avait précisé avant sa mort qu'il ne souhaitait pas "de grand tralala".

Autre élément du protocole, la reine observera une période de deuil de 8 jours avec ensuite, une période de 30 jours de deuil royal officiel. Durant cette période, la famille royale devra porter des vêtements sombres ainsi qu'un brassard noir. Dernière étape du protocole, le défilé militaire. Ce dernier sera organisé dans les jours à venir afin de lui rendre hommage une dernière fois.

Par J.F.