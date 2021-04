Prince Philip mort : voici les 30 personnes qui seront présentes à ses obsèques

Le 9 avril dernier, le prince Philip a rendu son dernier souffle à l’âge de 99 ans. Affaibli par une opération du cœur qui s’était déroulée quelques semaines plus tôt, le mari de la reine Elizabeth II était en pleine convalescence quand il s’est éteint, à l’aube de fêter ses 100 ans. L’annonce de son décès a engendré des milliers d’hommages à travers le monde, provenant aussi bien des célébrités que des anonymes.

Et c’est ce samedi 17 avril 2021 que les obsèques du duc d’Édimbourg auront lieu au château de Windsor. Puisque ce denier ne souhaitait pas avoir de funérailles en grande pompe pour respecter ses convictions écologiques et puisque la crise sanitaire continue de frapper le monde, seules trente personnes ont été invitées par la famille royale à participer à la cérémonie. Ce jeudi 15 avril 2021, le Daily Mail dévoile ainsi la liste des personnes conviées majoritairement composée de personnes de la famille royale d’Angleterre et de trois membres de la famille allemande du prince Philip.

Voici la liste des invités :

- Elizabeth II, reine d’Angleterre et épouse du prince Philip

- Le prince Charles, héritier du trône

- Camilla Parker Bowles, épouse du prince Charles

- La princesse Anne

- Timothy Laurence, époux de la princesse Anne

- Le prince Andrew

- Le prince Edward

- Sophie de Wessex, épouse du prince Edward

-Le prince William, fils du prince Charles et petit-fils de la reine Elizabeth II et du prince Philip

- Kate Middleton, épouse du prince William

- Le prince Harry, fils du prince Charles et petit-fils de la reine Elizabeth II et du prince Philip

- Zara Tindall, fille de la princesse Anne et petite-fille de la reine Elizabeth II et du prince Philip

- Mike Tindall, époux de Zara Tindall

- Peter Philips, fils de la princesse Anne et petit-fils de la reine Elizabeth II et du prince Philip

- La princesse Eugenie, fille du prince Andrew et petite-fille de la reine Elizabeth II et du prince Philip

- Jack Brooksbank, époux de la princesse Eugenie

- La princesse Beatrice, fille du prince Andrew et petite-fille de la reine Elizabeth II et du prince Philip

- Edoardo Mapelli-Mozzi, époux de la princesse Beatrice

- Louise Mountbatten-Windsor, fille du prince Edward et petite-fille de la reine Elizabeth II et du prince Philip

- James Mountbatten-Windsor, fils du prince Edward et petit-fils de la reine Elizabeth II et du prince Philip

- La princesse Alexandra, cousine de la reine Elizabeth II

- Richard de Gloucester, cousin de la reine Elizabeth II

- Brigitte van Deurs, épouse de Richard de Gloucester

- Edward de Kent, cousin de la reine Elizabeth II

- Katharine Worsley, épouse d’Edward de Kent

- Le prince Michael de Kent, cousin de la reine Elizabeth II

- Marie-Christine von Reibnitz, épouse de Michael de Kent

- David Linley, neveu de la reine Elizabeth II

- Sarah Armstrong-Jones, épouse de David Linley

- Bernhard, prince héréditaire de Baden, membre de la famille allemande du prince Philip

- Le prince Donatus, landgrave de Hesse, membre de la famille allemande du prince Philip

- Le prince Philipp de Hohenlohe-Langenburg, membre de la famille allemande du prince Philip

Par E.S.