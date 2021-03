Prince Philip va mieux : l’époux de la reine Elizabeth II est sorti de l’hôpital

Après un mois d’hospitalisation, le Prince Philip a pu quitter le King Edward VII de Londres ce mardi 16 mars 2021. L’époux de la reine Elizabeth II y avait été admis le 16 février dernier, sur les conseils de son médecin, pour une infection après s’être senti "indisposé" d'après le communiqué du palais de Buckingham. Mais ce n’est pas tout. Le Prince Philip a également été opéré, durant son séjour au King Edward VII de Londres, pour un problème cardiaque.

De quoi inquiéter la famille royale, en pleine tourmente depuis l’interview très médiatisée du prince Harry et de son épouse Meghan Markle face à Oprah Winfrey. D’autant plus que le duc d’Edimbourg va fêter ses 100 ans dans moins de trois mois. En effet, l’époux de la reine Elizabeth II soufflera ses 100 bougies le 10 juin prochain.

Le prince Philip sous bonne escorte

C’est une bonne nouvelle qu’a appris la reine Elizabeth II et son époux le prince Philip ce mardi 16 mars 2021 puisque ce dernier a pu regagner le château de Windsor. Et ce, sous bonne escorte ! Comme l’ont montré de nombreux internautes et reporters royaux sur Twitter, plusieurs patrouilles de police ont été déployées afin d’encadrer la sortie du prince Philip de l’hôpital. Pour rappel, le duc d’Edimbourg a regagné le château de Windsor et non le palais de Buckingham puisque lui et la reine y ont élu domicile au début de la pandémie de la Covid-19 pour échapper à l’agitation londonienne.

Durant son séjour à l’hôpital King Edward VII de Londres, le prince Philip n’a pas pu recevoir la visite de la reine Elizabeth II. En revanche, son fils le prince Charles s’était rendu à son chevet le 20 février dernier.

Breaking: Duke of Edinburgh leaves King Edward VII hospital. @itvnews pic.twitter.com/Olj02GL3Gl — Jamie Summers (@JimSummersNews) March 16, 2021

Par Matilde A.