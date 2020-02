Prince William et Kate Middleton : Des cas de coronavirus dans l'école de leurs enfants ?

La crise du coronavirus touche même la famille royale britannique. Alors que la situation inquiète le monde entier puisque plus de 40 pays sont touchés par ce virus, une anonce alarmante a eu lieu à l'école du prince George et de la princesse Charlotte. En effet, quatre élèves de Thomas's Batterse ont présenté des symptômes grippaux et ont donc été renvoyés chez eux. Les enseignants redoutent particulièrement que ces enfants aient contracté le coronavirus. D'ailleurs, deux d'entre eux se sont rendus en Italie du Nord pendant les vacances scolaires, l'une des régions les plus touchées par le virus. Pour le moment, les quatre élèves ont été testés et attendent les résultats de leurs examens pour confirmer ou non la propagation du virus. Kate Middleton et le prince William, qui avaient frôlé le crash en avion, ont été informés de cette situation préoccupante.

Ils attendent les résultats

Le porte-parole de l'école Thomas's Batterse a déclaré dans un communiqué : "Comme toutes les écoles, nous prenons très au sérieux les risques potentiels liés à la propagation de Covid-19 et, à cette fin, nous suivons les instructions du gouvernement à la lettre sur la prévention des infections et la gestion des cas dans laquelle il est suspecté qu'un membre du personnel ou des étudiants soient exposés au virus ou présentent des symptômes. Nous avons actuellement un très petit nombre d'étudiants qui ont été évalués et ces personnes actuellement, selon le Conseil du gouvernement, restent chez elles en attendant de recevoir les résultats de leurs examens.". Kate Middleton qui a réalisé un hommage bouleversant dans une lettre ouverte, et le prince William n'ont pas encore réagi à cette annonce. L'école de la princesse Charlotte et du prince George attend donc les résultats avant de prendre une décision radicale. Actuellement, vingt-six établissements scolaires ont fermé leurs portes à la suite de suspicions de cas de coronavirus au Royaume-Uni.

Par Solène Sab