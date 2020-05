Prince William : pourquoi sa paternité lui a rappelé la mort de sa mère Diana

Le prince William et son épouse Kate Middleton sont les heureux parents de trois enfants : le prince George (6 ans), la princesse Charlotte (5 ans) et le prince Louis (2 ans). Discret sur son rôle de père, le duc de Cambridge a toutefois accepté de lever le voile sur sa paternité dans un documentaire sur la santé mentale diffusé sur BBC le 28 mai. L’héritier de la couronne britannique confie notamment s’être senti "écrasé" par son rôle de père. Un sentiment en lien direct avec les émotions qu’il avait éprouvées au moment de la mort de sa mère, la princesse Diana, en 1997. "Quand vous avez vécu quelque chose de traumatisant, comme votre père qui n’est pas là ou moi, ma mère qui décède, alors que j’étais adolescent, les émotions reviennent à pas de géant", explique celui qui avait 15 ans au moment de l’accident mortel de sa mère. "Et personne ne peut t’aider et par moment je me suis senti écrasé", raconte ainsi le frère du prince Harry à l’ancien joueur de football Marion Sordell.

Il peut compter sur le soutien de son épouse Kate Middleton

Le duc de Cambridge estime ainsi qu’il peut ressentir ce type d’émotions "à tout moment, sans prévenir". Le documentaire qui a suivi le prince pendant un an, montre également comment le couple royal formé par le prince William et son épouse affrontent les difficultés psychologiques que peuvent rencontrer bien des parents. "Avec Catherine, on se soutient mutuellement et on traverse ces moments difficiles ensemble, on évolue et on grandit ensemble. Avoir des enfants est le plus grand changement qui puisse se produire dans la vie d’une personne. (…) C’est un des meilleurs moments de la vie, mais aussi un des plus effrayants", ajoute le prince William.

Par Non Stop People TV