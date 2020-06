Prince Williams : cet engagement généreux qu'il a pris pendant le confinement

Le prince William est toujours très discret. Contrairement à son frère Harry, ce n'est pas le genre de personne à faire la une des médias. Calme, il vit sa vie de père de famille loin des caméras. Alors que la Grande-Bretagne a traversé avec difficulté la crise du coronavirus, le duc de Cambridge s'est impliqué à sa manière dans la lutte contre l'épidémie. Pour son cinquième anniversaire, leur petite Charlotte a participé à une campagne de distribution de nourriture aux plus démunis pendant le confinement, son père a agit de son côté.

L'information a filtré ce samedi 6 juin dans la presse anglo-saxonne après la publication d'un tweet du couple royal. Durant le confinement, William a répondu à des SMS envoyés par des personnes fragiles psychologiquement sur une plateforme spécialisée, le tout en restant anonyme. Les personnes qui faisaient appel au service ne savaient pas qu'elles parlaient à un membre de la famille royale car William utilisait un pseudonyme pour cette mission. Il a été formé par une association spécialisée dans l'aide aux "personnes en crise" et faisait partie de l'équipe de 2 000 bénévoles qui a oeuvré pendant le confinement.

C'est Kensington palace qui a communiqué l'information alors que s'achève la semaine du bénévolat au Royaume-Uni. William et Kate Middleton ont aidé au lancement de la plateforme d'entraide Shout85258 l'année dernière en investissant 3 millions de livres via une fondation. Un an après sa mise en service, la plateforme a enregistré près de 300 000 conversations. Près de 65% des personnes qui envoient des messages ont moins de 25 ans précise la BBC.

