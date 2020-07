Princesse Beatrice : les premières photos de son mariage secret dévoilées

Le secret avait été bien gardé. Après le report de leur mariage à cause de la pandémie de coronavirus, la princesse Beatrice et Edoardo Mapelli Mozzi se sont finalement unis ce vendredi 17 juillet. Entouré d'une quinzaine d'invités, le couple s'est dit 'oui' à la chapelle royale de All Saints à Windsor lors d'une cérémonie tenue secrète. Si Kate Middleton, le prince William, Meghan Markle et le prince Harry n'ont pas répondu présent, la reine Elizabeth II et le prince Philip ont fait une apparition remarquée après le confinement. Les premières photos du mariage ont ainsi été dévoilées sur le compte Instagram de la famille royale britannique le lendemain du mariage.

Une tenue de mariage symbolique

Sur le premier cliché, la princesse Beatrice et Edoardo Mapelli Mozzi posent avec la reine Elizabeth II et le prince Philip tout en respectant les mesures de distanciation sociale. Sur le second cliché, le couple marié sort souriant de la chapelle royale, sous une arche de fleurs. "Félicitations à SAR la princesse Beatrice et à M. Edoardo Mapelli Mozzi ! Le couple s'est marié lors d'une petite cérémonie privée à la Chapelle Royale de All Saints au Royal Lodge, Windsor, le vendredi 17 juillet", a félicité la famille royale en légende. "La princesse Beatrice et M. Edoardo Mapelli Mozzi ont célébré leur mariage avec leur famille la plus proche. L'heureux couple est photographié avec Sa Majesté la Reine et le duc d'Édimbourg", est-il ajouté. "La princesse Beatrice portait une robe vintage de chez Norman Hartnell et le diadème à franges de diamants Queen Mary, qui ont tous deux appartenu à Sa Majesté la Reine. Le diadème a été porté par Sa Majesté le jour de son mariage en 1947", est-il indiqué sur la tenue de mariage de Beatrice d’York, qui portait ainsi la tiare et la robe héritées d'Elizabeth II.

Par Marie Merlet