Princesse Beatrice : son mariage célébré dans le plus grand secret !

La princesse Beatrice n’aura finalement pas attendu très longtemps avant de se marier. En couple depuis mars 2019 avec Edoardo Mapelli Mozzi, un promoteur immobilier issu d'une ancienne famille de Bergame, la princesse Beatrice avait annoncé que leur mariage se déroulerait en 2020. Malheureusement pour la jeune femme, alors que la cérémonie devait avoir lieu le 29 mai dernier, l’événement avait finalement été reporté à 2021 à cause de la pandémie du coronavirus. Un coup dur pour la cousine du prince William, qui doit en parallèle faire face au scandale touchant de très près son père le prince Andrew. Mais finalement, la princesse Beatrice n’a pas souhaité attendre plusieurs mois puisqu’elle s’est finalement mariée en toute discrétion.

Une cérémonie en présence de la reine

Selon les informations du Sun, la princesse Beatrice et son fiancé se sont mariés au château de Windsor ce vendredi 17 juillet. Et pour l’événement, le couple était entouré de la reine Elizabeth II, de son mari le prince Philip et de certains de leurs proches afin de respecter les restrictions sanitaires : "Comme toutes les familles normales, ils ont du faire des sacrifices et attendront plus tard pour faire une fête plus grandiose quand le moment sera venu", a fait savoir un proche des nouveaux mariés. Si sa grande soeur, la princesse Eugenie, avait tenu à avoir un grand mariage royal, la princesse Beatrice avait déjà expliqué vouloir une cérémonie beaucoup plus intime. En épousant Edoardo Mapelli Mozzi, Beatrice d'York devient également la belle-mère d'un petit garçon.

Par Alexia Felix