Princesse Eugénie maman : le visage et le prénom de son bébé dévoilés

La Princesse Eugénie et son mari Jack Brooksbank sont devenus les heureux parents d’un petit garçon le 9 février dernier. S’ils ont tenu à garder le prénom de leur fils secret pendant quelques jours, les jeunes parents viennent de dévoiler le prénom et le visage du nouveau-né sur les réseaux sociaux. Non Stop People vous donne plus de précisions.