Reine Elizabeth II : son cousin condamné pour agression sexuelle

Décidément, la reine Elizabeth II enchaînent les coups durs en ce début d’année 2021. Après la démission du prince Harry et de Meghan Markle, le mari de la reine, le Prince Philip, a été admis à l’hôpital King Edward VII de Londres. Agé de 99 ans, le prince Philip a été hospitalisé "après avoir été malade" et devrait y rester "pour quelques jours d'observation et de repos". Mais ce ne sont pas les seuls problèmes que la reine Elizabeth II rencontre actuellement. En janvier dernier, le cousin de la reine, Simon Bowes-Lyon, était accusé par une femme d’une vingtaine d’années d’agression sexuelle.

10 mois de prison pour le cousin de la reine

Selon la plaignante, les faits se seraient déroulés un an plus tôt. À l’époque, Simon Bowes-Lyon organise une immense fête dans son château et invite ses convives à dormir sur place. Dans la nuit, Simon Bowes-Lyon se serait introduit dans la chambre de la plaignante pour tenter d’abuser d’elle. Dans sa plainte, la jeune femme a affirmé que Simon Bowes-Lyon s’était jeté sur elle, l’avait plaquée sur le lit et lui avait touché les parties intimes. La jeune femme a finalement réussi à s’échapper. Elle a porté plainte le lendemain de l’agression. Simon Bowes-Lyon a reconnu les faits : "J’avais bu à l’excès la nuit de l’incident. En tant que personne qui n’est que trop consciente des dommages que l’alcool peut causer, j’aurais dû le savoir mieux. Je reconnais, en tout état de cause, que l’alcool n’est pas une excuse pour mon comportement". Comme le relatent nos confrères de Metro UK, le cousin de la reine Elizabeth II a été condamné à dix mois de prison.

