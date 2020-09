Stéphanie de Monaco : son coup de gueule suite à l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques

Ce mardi 29 septembre va devenir un jour emblématique pour les fervents défenseurs de la cause animale. En effet, Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique a annoncé la "fin progressive" des animaux sauvages dans les cirques itinérants, mais également la fin des dauphins et orques dans tous les delphiniums de France. Une initiative vivement saluée par tous ceux qui militent activement pour le bien-être des animaux, et qui sont de plus en plus nombreux chaque jour.

Mais alors que cette nouvelle a été majoritairement bien accueillie, certains ne l'entendent pas de cette oreille. C'est le cas notamment de Stéphanie de Monaco. La mère de Camille Gottlieb ne comprend pas cette décision.

'ils sont juste aimés"

Dans une interview accordée à Nice-Matin, Stéphanie de Monaco a fustigé les annonces du gouvernement : "C’est le cirque traditionnel. Celui qui fait partie de nos traditions culturelles. J’estime qu’il ne faut pas faire une généralité". Passionnée d'animaux depuis son plus jeune âge, elle est devenue la présidente du Festival du cirque de Monte-Carlo, c'est pourquoi cette décision est pour elle, un véritable coup de massue. Stéphanie de Monaco ne cesse de rejeter fermement les accusations de maltraitances sur les animaux au sein des cirques. "Ce sont des membres de la famille. Ils ne sont pas dressés ni maltraités, ils sont juste aimés. Nourris. Choyés. J’ajoute qu’en France, tout le monde a le droit de travailler. Ou alors, il faut empêcher les agriculteurs de se faire de l’argent avec l’élevage. Empêcher aussi le tiercé, parce que là aussi, c’est de l’exploitation animalière. Il faut tout interdire, et non pas seulement s’acharner sur les familles de cirque. Le cirque a changé, il vit avec son temps. Si l’on veut s’occuper de la condition animale, alors il faut s’en occuper complètement."

Par J.F.