TPMP : Meghan Markle violemment taclée par Matthieu Delormeau

Le duc et la duchesse de Sussex ont choqué le Royaume-Uni et le monde entier mercredi 8 janvier. Meghan Markle et Harry ont annoncé qu'ils renonçaient à leur rôle au sein de la famille royale. Cette news a eu l'effet d'une bombe et cela a suscité de vives réactions, pas toujours très positives. Il semblerait que l'ancienne actrice de Suits ne fasse pas l'unanimité au niveau de l'opinion publique. Après de nombreuses critiques concernant les dépenses quotidiennes du couple princier et notamment celles de leurs voyages, les jeunes parents ont voulu obtenir leur indépendance financière. Par ailleurs, ils veulent poser leurs valises entre le Royaume-Uni et le Canada. Si la reine Elizabeth II a tenté de calmer cette polémique avec un communiqué officiel, cela n'a pas convaincu tout le monde... Lors de l'émission "Touche pas à mon poste" diffusée ce jeudi 9 janvier, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs sont revenus sur cette controverse et Matthieu Delormeau a violemment taclé Meghan Markle.

"Elle ne voulait pas être reine, elle voulait être célèbre"

Matthieu Delormeau a eu des mots durs envers Meghan Markle, qui a abandonné Harry en pleine crise pour une bonne raison. Sur le plateau de "Touche pas à mon poste", le chroniqueur a révélé ce qu'il pensait de la duchesse de Sussex : "C'est une actrice de seconde zone que personne ne connaissait qui a toujours rêvé de carrière et de lumière. Elle avait tout organisé depuis le premier jour, sachant qu’elle ne serait jamais reine, pour avoir le premier rôle. Elle a tout organisé. Avoir Harry, ensuite tout faire à l’inverse de ce que voulait la monarchie britannique.". Par ailleurs, Matthieu Delormeau a ajouté qu'il était persuadé qu'elle était responsable de l'éloignement des princes Harry et William. Il a continué : "Et je peux même vous dire, et j’en suis quasiment sûr, le climax de son rôle ce sera ensuite de quitter la monarchie. Elle ne voulait pas être reine, elle voulait être célèbre.". Le chroniqueur de "Touche pas à mon poste" n'a pas une belle image de Meghan Markle...

"Elle a tout fait pour avoir le premier rôle" @Mdelormeau revient sur l'attitude de Meghan Markle #TPMP pic.twitter.com/RPgvaD538X — TPMP (@TPMP) January 9, 2020

Par Solène Sab