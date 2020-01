William et Harry en froid ? Leur grosse mise au point dans un communiqué officiel

Si l'année 2019 a été mouvementée du côté de Buckingham Palace, 2020 commence très mal. Il y a quelques jours, Meghan Markle et le prince Harry ont fait savoir qu'ils ne souhaitaient plus honorer leurs obligations royales. Une décision qui a laissé tout le monde bouche bée. Dès lors, la presse britannique s'est déchaînée, baptisant cette nouvelle controverse "Megxit". En l'espace de quelques jours, tout a été dit en une des tabloïds britanniques. Et le prince William a lui aussi eu son compte, accusé d'être responsable du choix soudain de son petit frère Harry. Des rumeurs de mésentente qui ne datent pas d'hier. Depuis l'arrivée de Meghan Markle au sein de la famille royale, de nombreuses sources affirment que les fils de Lady Diana et du prince Charles ne s'entendent plus du tout. Plus étonnant encore, il y a quelques mois, dans un documentaire exclusif, le prince Harry lui-même n'avait pas hésité à confirmer quelques tensions.

William et Harry montent au créneau

L'année commence donc très mal pour Elizabeth II, qui pensait avoir tourné la page de 2019 et du scandale Jeffrey Epstein auquel a été mêlé son fils, le prince Andrew. Sauf que cette fois-ci, les princes William et Harry ont décidé de ne pas se laisser faire. Ce lundi 13 janvier, les deux frères ont réagi à travers un communiqué officiel : "En dépit de démentis clairs, une fausse histoire a circulé dans les journaux au Royaume-Unis, spéculant sur la relation entre le duc de Sussex et le duc de Cambridge. Pour des frères si préoccupés des problèmes de santé mentale, l'usage d'un langage inutilement provocateur, offensant est potentiellement néfaste" peut-on ainsi lire. Une mise au point sans faux-semblants qui survient dans un contexte très tendu. Ce lundi 13 janvier, Meghan Markle et le prince Harry sont convoqués par Elizabeth II pour une réunion de crise à laquelle participent aussi le prince William et le prince Charles. À chaque jour suffit sa polémique…

