Adil Rami : Pamela Anderson, Zahia... Ses confessions choc et sulfureuses

Ce jeudi 15 octobre, Adil Rami brise le silence et sort son autobiographie intitulée Autopsie. Dans ce livre, le footballeur est sans filtre et fait de nombreuses confidences sulfureuses sur le milieu de la nuit et sur ses relations passées. Entre autre, il évoque son histoire avec Pamela Anderson mais pas que... Il revient également sur ses diverses rencontres avec Zahia et ne mâche pas ses mots. Le Figaro a d'ailleurs publié quelques extraits des confidences choc d'Adil Rami ce 13 octobre, et elles pourraient en surprendre plus d'un. Concernant la folie des nuits parisiennes, le jeune homme né à Bastia explique : "Je deviens joueur et vedette, je renifle le même air que les stars de l’OL, de l’OM et du PSG. Une hôtesse 90D me dirige à une table VIP. Je dois dépenser un montant minimum. Aux alentours, ça raque plutôt le montant maximum. (...) Autour de la table, en train de se trémousser, je découvre sept avions de chasse. Je n’en reviens pas. Je parle avec les filles, on échange des numéros de téléphone, on boit des coups. Elles sont sympas et rient beaucoup à mes vannes (…) J’ai plus de succès que Brad Pitt et George Clooney réunis".

Cette célébrité lui est montée à la tête et aucune femme ne semblait lui résister. Zahia, qu'il a souvent côtoyé au cours de ses soirées endiablées, a tenté de le séduire à de multiples reprises, mais Adil Rami a été clair. Entre eux, rien ne s'est passé et la jeune femme lui faisait même de la peine... "Je scanne la nana. Un peu étrange, très maigre, pas mon style. Je dis au type que je ne suis pas intéressé. Même pour une nuit, je veux des belles histoires. (...) À chaque virée parisienne ou presque, je retombe sur cette fille et son regard d’enfant perdu qui me fixe et qui me tourne autour. Elle s’approche, je m’éloigne. Elle entame la conversation, je me détourne et préfère parler ailleurs. Elle me glace autant qu’elle me fait de la peine. Elle ne sourit jamais et ne glousse pas comme les autres." Des propos durs qui révèlent la réalité de la situation.

Cependant, ce qui intéresse le plus la presse est bien évidemment son histoire d'amour avec Pamela Anderson. Après avoir vécu quelques mois sur un petit nuage, la réputation du footballeur international en a pris un coup. L'actrice et mannequin a rompu avec lui, l'accusant d'être violent envers elle... Des propos qui ont nui à son image. Dans son autobiographie, Adil Rami explique que malgré la colère, il n'a pas voulu entâcher la réputation de son ex, alors qu'il avait les moyens de le faire : "La machine à broyer est en marche. Mais je ne montre rien, je ne me défends pas, je ne balance rien. Je pourrais la jouer sale, assumer le carnage puisqu’elle a mis ma famille dans la tempête, balancer nos sextapes, ses mails, ses poèmes, ses sms fous d’amour qui l’atomiseraient médiatiquement..." Mais le champion du monde a préféré ne pas rentrer dans ce jeu malsain qui aurait pu mal finir.

Par Solène Sab