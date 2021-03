Adolescent tué à Bondy : Kylian Mbappé rend un bel hommage à Aymen

Le 26 février dernier, Aymen, un adolescent de 15 ans est mort après avoir reçu une balle en pleine poitrine. Ce drame qui s’est déroulé à Bondy serait le résultat tragique d’un différend qui opposait la victime et ses agresseurs depuis près d’un an. "Aux alentours de dix-sept heures, les deux individus circulant à bord d’un scooter revenaient sur place. Le passager arrière porteur d’une arme à feu se dirigeait devant la porte d’entrée de l’espace Nelson Mandela, glissait le canon dans l’entrebâillement de la boîte aux lettres […] et faisait usage de son arme, blessant mortellement le jeune mineur" peut-on lire dans le récit transmis par le parquet.

Ce samedi 27 février, deux frères âgés de dix-sept et vingt-sept ans se sont présentés à la police et ont immédiatement été placés en garde à vue. Un nouveau drame en Île-de-France, quelques semaines après l’agression ultra-violente de Yuriy, dont les images avaient fait le tour de la toile. On note depuis la rixe qui s’est déroulée dans le 15e arrondissement en janvier dernier, l’adolescent se trouve toujours à l’hôpital.

Kylian Mbappé prend la parole

Ce tragique décès a ému Kylian Mbappé qui a pris la parole sur les réseaux sociaux. "Il n’y a pas d’au revoir pour nous. Peu importe où tu es, tu seras toujours dans le cœur des Bondynois. Repose en paix. Mes condoléances les plus sincères à ses proches." a-t-il écrit. Le célèbre joueur du PSG a en effet été scolarisé à Bondy et y a même démarré sa carrière de footballeur.

Si le sportif de 22 ans avait rendu hommage aux prisonniers décédés dans le Puy-de-Dôme, il était aussi sorti du silence pour adresser quelques mots à Yuriy.



Aymen

« Il n'y a pas d'au revoir pour nous. Peu importe où tu es, tu seras toujours dans le coeur des Bondynois. »

Repose en paix.

Mes condoléances les plus sincères à ses proches. — Kylian Mbappé (@KMbappe) February 27, 2021

Par E.S.