Adrien Rabiot : Grosse brouille entre sa mère et les familles Pogba et Mbappé

Depuis le début de la carrière d'Adrien Rabiot, son image est indissociable de celle de sa mère, Véronique. Agent de son fils, celle-ci a énormément fait parler d'elle ces dernières années. Malheureusement, jamais en bien. Et ce n'est pas les événements ayant eu lieu en tribunes lundi soir pendant le huitième de finale de l'Euro qui opposait les Bleus à la Suisse qui va changer quelque chose. D'après les informations de plusieurs médias, Véronique Rabiot aurait en effet eu de vifs échanges avec les familles de Paul Pogba et Kylian Mbappé. Elle aurait notamment reproché au père de ce dernier la suffisance et l'arrogance de l'attaquant du Paris Saint-Germain.

Les familles des Bleues choquées

D'après les informations de RMC, les familles de joueurs de l'équipe de France auraient été choquées par cet esclandre provoqué par Véronique Rabiot. Preuve que, si les choses ont parfois chauffé sur le terrain pendant ce huitième de finale, ce fût aussi le cas en tribunes. Preuve aussi et surtout que la mère d'Adrien Rabiot ne fait définitivement pas grand-chose pour aider son fils, elle à qui les supporters parisiens ont déjà reproché énormément de choses ces dernières années, dont le départ libre de son fils vers la Juventus Turin. Déjà longtemps écarté de l'équipe de France en raison de son comportement, Adrien Rabiot pourrait de nouveau payer cher le comportement de sa mère en tribunes. Affaire à suivre.

