Affaire de la sextape : Karim Benzema renvoyé devant le tribunal correctionnel

L'affaire du chantage à la sextape aura un procès. La requête du parquet en juillet dernier, afin de juger Karim Benzema pour "complicité de tentative de chantage", et quatre autres hommes gravitant dans le milieu du football, a donc été acceptée. L'attaquant français du Real Madrid est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour "complicité de tentative de chantage", a annoncé le parquet de Versailles ce jeudi 7 janvier, a rapporté l'AFP. Dans ce dossier, les quatre autres hommes sont aussi renvoyés pour "tentative de chantage" et l'un d'entre eux pour "abus de confiance". Dans cette affaire datant de 2015, Karim Benzema est soupçonné d'avoir incité Mathieu Valbuena, son ex-coéquipier en équipe de France, à payer des maîtres-chanteurs qui menaçaient de dévoiler une vidéo intime le mettant en scène.

Un "acharnement" dénoncé

En réaction à cette décision, l'avocat de Karim Benzema, Me Sylvain Cormier, a dénoncé un "acharnement" contre son client : "Nous ne sommes malheureusement pas surpris. Il s'agit d'une décision aussi absurde que prévisible". Pour le conseil de Mathieu Valbuena, Me Paul-Albert Iweins, ce renvoi devant le tribunal correctionnel constitue "la suite logique de l'instruction qui a parfaitement établi la participation des différentes personnes". Lors de l’éclatement de l'affaire, Mathieu Valbuena avait porté plainte et affirmé avoir reçu plusieurs appels téléphoniques d'hommes l'incitant à leur verser plus de 100 000 euros pour qu'ils ne diffusent pas une vidéo intime de lui et sa compagne.

Par Marie Merlet