Affaire Sarah Abitbol : l'ancien entraîneur Gilles Beyer entendu par la justice

Dans son livre "Un si long silence" paru début 2020, l’ancienne patineuse Sarah Abitbol accusait son ancien entraîneur de patinage artistique, Gilles Beyer, de viol. Suite à ce témoignage, la championne de France junior en 2014 Nadjma Mahamoud et sa mère ont également accusé Gilles Beyer d’avoir tenté de leur soutirer des faveurs sexuelles en échange de cours gratuits. Accusé d'agressions sexuelles par plusieurs femmes, l'ex-entraîneur de patinage est visé par une information judiciaire pour des chefs d'"agressions sexuelles par personne ayant autorité et harcèlements sexuels par personne ayant autorité", ouverte par le parquet ce vendredi 8 janvier, révèle l'AFP. En garde à vue à la Brigade des mineurs en charge de l'enquête entre mercredi matin et ce vendredi, l'homme de 64 ans va être présenté à un juge d'instruction en vue d'une possible mise en examen.

Des relations "inappropriées"

Après la prise de parole de Sarah Abitbol qui a provoqué un scandale dans le monde du patinage, d'autres témoignages sur les violences sexuelles dans le milieu sportif ont éclaté. Après les faits dénoncés par Sarah Abitbol lorsqu'elle avait entre 15 et 17 ans au début des années 90, l'ancienne patineuse Hélène Godard est également sortie du silence en accusant Gilles Beyer de l'avoir violée à la fin des années 70, alors qu'elle était mineure. Depuis, ces faits sont prescrits mais une enquête préliminaire pour "viols et agressions sexuelles sur mineures par personne ayant autorité" avait été ouverte par le parquet de Paris en février 2020. Dans un communiqué, l'ancien entraîneur de patinage avait reconnu "avoir eu des relations intimes" et "inappropriées" avec Sarah Abitbol.

Par Marie Merlet