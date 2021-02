Alain Bernard : Le nageur évoque les souffrances de sa mère victime d'une expérimentation médicale

Ce mercredi 24 février, l'émotion était présente sur le plateau de "C à vous". Anne-Elisabeth Lemoine a convié le nageur au palmarès incroyable, Alain Bernard, et a évoqué des sujets douloureux, dont notamment l'opération interdite que sa mère a subie. Les faits remontent à 2017. Comme le relate Le Parisien, ce lundi 22 février : "Eliane Bernard fait partie de la centaine de patients opérés entre 2015 et 2017 à l’hôpital de Gap par un chirurgien soupçonné d’avoir testé un protocole sans prévenir ses patients." La mère du sportif a quant à elle précisé : "Je souffrais d'une hernie discale. Je suis allée voir le docteur Norotte qui m'a dit qu'il fallait opérer pour éviter une cruralgie. À aucun moment, il ne m'a précisé qu'il allait utiliser une nouvelle technique chirurgicale. Je n'ai jamais signé aucun document en ce sens. Il a agi sans mon consentement". Depuis cette opération, Éliane âgée de 71 ans souffre au quotidien et rien ne calme ses douleurs...

"Ce sont des cris"

Ce mercredi 24 février, Alain Bernard s'est rendu sur le plateau de "C à vous" pour témoigner : "On a été mis au courant par un lanceur d'alerte, il y a très, très peu de temps. On a appris ça dans la presse pendant le confinement", a-t-il déclaré en faisant référence à ces expérimentations médicales. À présent, le nageur veut lancer un collectif et enquêter auprès des victimes de ce chirurgien pour voir "l'ampleur des dégâts". "Ça va être un combat très long. Et justement, j'avais demandé aux autres patients, et à ma maman en l'occurrence, s'ils voulaient vraiment s'engager dans cette procédure", a-t-il déclaré à Anne-Elisabeth Lemoine. Alain Bernard est également revenu sur le calvaire enduré par sa mère : "Ce sont des cris. Ce sont des moments où on lui rend visite. Au moment où elle se couche. Une fois on l'a retrouvée en pleurs parce qu'il n'y a rien qui la soigne. Elle est intolérante aux anti-inflammatoires, à la cortisone, etc... D'autres médicaments type paracétamol etc..., ça va une fois, deux fois, mais bon, ça ne fait pas effet et surtout ça ne soigne pas". Une terrible situation dont Eliane Bernard n'est pas la seule à souffrir.

Par Solène Sab