Alexander Zverev accusé de violences conjugales, le tennisman nie les faits

Alexander Zverev est en pleine tourmente. Alors que sur le plan professionnel, tout sourit au jeune tennisman, sa vie privée est sans dessus dessous. Le joueur allemand a brillé lors du tournoi de tennis de Cologne, il y a quelques semaines, mais depuis ce 28 octobre, sa vie a basculé. Tout d'abord, son ancienne compagne, Brenda Patea a accordé une interview dans les colonnes de Bild et a annoncé qu'elle était enceinte d'Alexander Zverev. Quelques heures plus tard, c'est au tour d'une autre ex, Olga Sharypova, de briser le silence et de lancer de lourdes accusations à l'encontre du joueur de tennis. La jeune femme russe s'est emparée de son compte Instagram pour révéler avoir été victimes de violences domestiques de la part d'Alexander Zverev.

"IL M'A POUSSÉ CONTRE LE MUR"

Pour accompagner son cliché sur Instagram, la Russe a écrit, sans citer le nom du tennisman : "J'ai été victime de violences domestiques ! La première fois que cela s'est produit, au début de la relation, il y a eu une dispute et il m'a cogné la tête contre le mur avec une telle force que je me suis assise par terre. En août de l'année dernière, je suis sortie de l'hôtel en courant pieds nus, battue. Je me tenais dans une rue de New York et je ne savais pas où aller ni quoi faire. Il a essayé de m'étrangler avec un oreiller, de me cogner la tête contre le mur, de me tordre les bras et à ce moment-là, j'avais vraiment peur pour ma vie. Ce n'était ni la première ni la dernière situation où une main a été levée contre moi dans une relation." A la suite de ce message inquiétant mais flou, Olga Sharypova a tenu à confirmer ses dires, tout en dénonçant cette fois-ci le joueur de Tennis.

Dans un entretien avec le site russe, Championat, la jeune femme a cependant ajouté : "Nous étions un peu en retard et Sasha s'est fâché à cause de cela. [...] Il m'a poussé contre le mur et a dit qu'il ne serait pas puni pour cela. Et que personne ne se soucie de moi, peu importe ce qu'il me fait. À ce moment-là, des gens sont apparus et je me suis précipitée avec eux dans la rue. Heureusement, j'avais un téléphone et j'ai pu contacter un ami qui m'a emmenée dans sa famille. Cette correspondance a été conservée par mon ami." De lourdes accusations immédiatement démenties par le principal intéressé !

Des accusations démenties

Ce 29 octobre, Alexander Zverev a tenu à se défendre publiquement et a partagé un long message sur son compte Twitter. S'il a reconnu sa paternité et confié être heureux par cette nouvelle, il a affirmé qu'il n'avait jamais levé la main sur son ancienne compagne, Olga Sharypova : "Il y a des accusations infondées de mon ex-petite amie, Olga Sharypova, que j'ai lues dans les médias aujourd'hui. Cela me rend très triste. On se connaît depuis que l'on est enfants, on a partagé plein de choses ensemble. Je regrette beaucoup qu'elle fasse de telles déclarations. Parce que ces accusations ne sont tout simplement pas vraies. On a eu une relation, mais cela est terminé depuis longtemps. Pourquoi Olga fait ces accusations maintenant, je ne sais pas. J'espère vraiment que nous trouverons tous les deux un moyen de nous traiter à nouveau de manière raisonnable et respectueuse." La victime présumée n'a pour le moment pas porté plainte contre son ex petit-ami.

Par Solène Sab