All Blacks : Dan Carter annonce prendre sa retraite

Dan Carter n’est plus à présenter. Passé par le Top 14 (Perpignan 2008-2009, Racing 92 2015-2018), Dan Carter a été l’un des piliers des All Blacks entre 2003 et 2015. Période durant laquelle il a été sélectionné pas moins de 112 fois. Champion du monde en 2011 (malgré une blessure qui l’a empêché de participer à toute la compétition) et 2015, il a également été désigné trois fois meilleur joueur du monde en 2005, 2012 et 2015. Cette légende du rugby a aujourd’hui décidé de tourner la page. À 38 ans, Dan Carter vient d’annoncer qu’il prenait sa retraite. "Je prends officiellement ma retraite du rugby professionnel aujourd’hui. Un sport que j’ai pratiqué pendant 32 ans et qui m’a aidé à devenir la personne que je suis aujourd’hui", a-t-il commencé.

"C’était le bon moment d'arrêter"

Il poursuit : "Je ne saurais trop remercier tous ceux qui ont joué un rôle dans mon parcours, en particulier vous, les supporters. Le rugby fera toujours partie de ma vie. Je vous remercie", a posté Dan Carter sur son compte Twitter ce samedi 20 février 2021. Dans une interview accordée à "L’Équipe", Dan Carter a révélé les raisons de son départ à la retraite. "Je me suis rendu compte que je n'avais plus la même volonté que lors de mes précédentes saisons en Nouvelle-Zélande. Alors entre le moment où j'ai compris ça, et où je me suis rendu compte que je ne voulais plus voyager à cause de la pandémie, je me suis dit que c'était le bon moment d'arrêter", a-t-il expliqué.

Par Matilde A.