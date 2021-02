Anthony Martial et Mélanie Da Cruz menacés de mort : le couple placé sous protection

Depuis le 27 janvier 2021, Anthony Martial et Mélanie Da Cruz vivent une période tourmentée. Après la défaite de Manchester United, équipe dans laquelle joue Anthony Martial, face à Sheffield United, le couple est pris pour cible. Ils ont d’abord été victimes d’insultes à caractère raciste. Une chose que Mélanie Da Cruz n’a pas laissé passer. "Tu es blanche et tu restes avec un con de noir, c'est dégoûtant", a notamment reçu la candidate de télé-réalité révélée dans l’émission "Secret Story" sur TF1. Après avoir précisé que "ça ne date pas d'hier les propos racistes", Mélanie Da Cruz avait déclaré : "Chaque match je me fais harceler par des malades ! C'est une honte".

Une enquête a été ouverte

Après les insultes racistes, Anthony Martial et Mélanie Da Cruz ont reçu des menaces de mort qu’ils ont décidé de dévoiler. "Dis à ton putain de mari, petit copain ou peu importe de dégager de Manchester ou nous allons le tuer. Dernier avertissement. Il nous a fait perdre le titre de la League. Vous devez dégager, ou alors vous mettez vos vies (ton enfant et Martial) en danger", ont-ils notamment reçu. Selon les informations du "Daily Mail", les parents du petit Swan ont été placés sous protection. Des sources affirment que la sécurité a été renforcée près du domicile d’Anthony Martial et Mélanie Da Cruz. Une enquête a été ouverte pour retrouver les auteurs des menaces. Toujours selon nos confrères britanniques, la police a été informée de ces messages qu'elle juge "haineux" et "profondément bouleversants".

Par Matilde A.