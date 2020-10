Anthony Martial victime de chantage après avoir envoyé des photos intimes

L’affaire avance. En 2018, Anthony Martial a débuté une relation virtuelle avec une dénommée Mryriam. Âgée de 30 ans, la jeune femme se faisait passer pour un mannequin habitant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Anthony Martial, déjà en couple avec la candidate de télé-réalité Mélanie Da Cruz à l’époque, n’y a vu que du feu. Myriam est en réalité chômeuse et ne vit pas du tout en banlieue parisienne. Elle "demeure à Jarville, où elle touche le RSA et règle une partie de son loyer grâce aux APL". Un an après le début de cette relation virtuelle, Anthony Martial est victime de chantage. Myriam le menace de dévoiler "des photographies compromettantes".

Six mois de prison avec sursis requis

"J’ai bien compris qu’il ne se passera plus rien entre nous, mais sache que j’ai beaucoup de photos compromettantes, soit tu paies, soit je balance tout à la presse", aurait envoyé Myriam à Anthony Martial par SMS, selon l’avocate du footballeur. Dans un premier temps, Anthony Martial a voulu acheter le silence de Myriam contre la coquette somme de 25 000 euros. L'attaquant des Bleus s’est ensuite ravisé et a décidé de porter plainte, selon le "République Lorrain". Vendredi 16 octobre 2020, Myriam a comparu devant le tribunal de grande instance de Nancy. Le procureur de la République de Nancy, François Pérain, a requis une peine de prison de six mois avec sursis contre le faux mannequin. Il estime que "le message est la preuve matérielle qu’il y a eu tentative de chantage". La décision du tribunal sera rendue le 20 novembre prochain.

