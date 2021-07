Antoine Griezmann accusé de racisme : ses explications agacent Twitter

En 2019, alors qu'ils se trouvent dans un hôtel japonais, Ousmane Dembelé et Antoine Griezmann apparaissent sur une vidéo qui fait polémique. On peut y entendre Ousmane Dembelé se moquer des employés de cet hôtel sous les rires de son camarade Antoine Griezmann. "Toutes ces sales gueules pour jouer à PES mon frère", "Oh putain la langue", "Vous êtes en avance ou vous n’êtes pas en avance dans votre pays ?", dit-il. Au coeur d'une polémique, Antoine Griezmann s'est défendu des accusations de racisme dont il fait l'objet. "Je me suis toujours engagé contre toute forme de discrimination. Depuis quelques jours certaines personnes veulent me faire passer pour l’homme que je ne suis pas. Je réfute avec fermeté les accusations qui me sont portées et je suis désolé si j’ai pu offenser mes amis japonais", a écrit le mari d'Erika Choperena sur son compte Twitter. Mais en voulant calmer le jeu, Antoine Griezmann a remis de l'huile sur le feu.

"Vous étiez l’idole de mon fils de 10 ans"

"C'est maigre comme mot d'excuse... Surtout quand on voit que le comportement irrespectueux vis à vis des Japonais existait déjà l'année dernière chez Griezmann... Bonjour la langue de bois !", s’est indignée l’Association des Jeunes Chinois de France. Il faut dire que ce n'est pas la seule vidéo qui a fait polémique. Une autre vidéo diffusée en 2019 incrimine Antoine Griezmann. On peut voir le footballeur prendre un accent asiatique et dire "tching tchong". "Vous étiez l’idole de mon fils de 10 ans vous décevez tout le monde. Le genou à terre ? Espèce d’hypocrite", "C'est à cause de moqueries comme ça que ma fille rentre en larmes de l'école parce que d'autres enfants lui ont dit 'sale ching chong', 'mangeuse de chiens'. Vous normalisez des comportements abjects qui valent pour toutes les formes de discriminations", peut-on lire sur Twitter.

Par Non Stop People TV