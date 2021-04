Antoine Griezmann papa : découvrez le sexe et le prénom de son 3e enfant !

Ce jeudi 8 avril 2021, les joueurs du FC Barça étaient réunis pour un nouvel entraînement mais l'un des attaquants, Antoine Griezmann manquait à l'appel. Le célèbre joueur de 30 ans a en effet raté cette séance car il a dû se rendre à l'hôpital auprès de sa femme Erika Choperena, qui vient de donner naissance à leur troisième enfant ! Une grande surprise puisque le couple n'avait pas annoncé cette troisième grossesse sur les réseaux sociaux.



Bien que très discret sur sa vie privée, Antoine Griezmann s'est néanmoins emparé de son compte Twitter pour annoncer la joyeuse nouvelle à ses abonnés. L'occasion pour nous de découvrir que le couple a accueilli une petite fille ! "Alba Griezmann 8 avril 2021 à 10h24" a simplement écrit le sportif pour révéler le prénom de sa fille ainsi que sa date de naissance.

Une date de naissance qui amuse

En couple depuis 2011, Antoine Griezmann et Erika Choperena se sont mariés le 15 juin 2017. Et s'ils viennent d'accueillir une petite fille, ils étaient déjà parents d'une petite fille prénommée Mia née le 8 avril 2016 et d'un petit garçon prénommé Amaro né le 8 avril 2019. Alba, la petite dernière fille a donc la même date de naissance que ses aînés et les trois enfants du couple sont donc tous nés le 8 avril !



Sur Instagram, la jeune maman a d'ailleurs célébré l'anniversaire de ses aînés avec un tendre message : "Aujourd'hui, cela fait 2 et 5 ans que vous êtes arrivé. Vous avez révolutionné notre monde pour nous faire grandir, apprendre et être meilleurs. Papa et maman ne peuvent pas être plus fiers de ce que vous nous avez fait construire. Nous vous aimons à l'infini comme des fous !".



Alba Griezmann 8 avril 2021 à 10h24. — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) April 8, 2021



Par E.S.