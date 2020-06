Antoine Griezmann : Sa femme Erika partage un tendre souvenir de leur mariage

Depuis plus de 10 ans, Antoine Griezmann file le parfait amour avec sa compagne Erika Choperena. Toujours aussi amoureux, le footballeur français s’était confié auprès du magazine GQ en 2018 sur son coup de foudre à l’époque lorsqu’il avait 17 ans : "Un stage d'avant-saison, j'avais 17 ans. On était logés dans une résidence avec une cantine, que l'on partageait avec les étudiants d'une université contigüe. Je l'ai vue passer avec un plateau. J'ai demandé autour de moi si quelqu'un la connaissait. On m'a alors expliqué qu'elle apprenait la psychologie pour enfant". Antoine Griezmann a alors tout fait pour séduire la jeune femme : "Pendant un an et demi, je lui ai envoyé des messages, j'ai essayé de la séduire. J'ai ramé... Nous sommes ensemble depuis le 27 décembre 2011", avait-il fait savoir dans le documentaire Griezmann confidentiel.

"La vie devant nous"

Et finalement le 15 juin 2017, Antoine Griezmann et Erika Choperena se sont mariés. Un moment tout simplement magique pour le couple, et dont la jeune maman a voulu se souvenir. Il y a quelques heures, elle a dévoilé sur son compte Instagram un tendre cliché de la cérémonie de son mariage. Sur la photo, les mariés apparaissent très proches, Antoine Griezmann embrassant la jeune femme sur le front pendant que cette dernière regarde l’objectif. En légende, la jeune femme a fait le bilan de son couple : "3 années les plus importantes, 8 ans et demi d'expériences cumulées, 2 bébés et encore la vie devant nous". Un tendre message qui a beaucoup touché les internautes.

Par Alexia Felix