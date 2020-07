Ballon d'Or 2020 : la cérémonie annulée à cause du coronavirus

Pour la première fois depuis 1956, la mythique cérémonie du "Ballon d'Or" n'aura pas lieu. Ce lundi 20 juillet 2020, France Football qui organise l'évènement depuis sa création, a annoncé que la cérémonie de remise de trophées est annulée cette année, conséquence directe de la crise coronavirus : "Nous préférerons toujours une petite entorse (à notre histoire) à une grosse cicatrice" ont avancé les organisateurs dans un communiqué.



Selon eux, c'est avant tout un manque d'équité certain qui les aurait convaincus de ne pas organiser l'édition 2020 de la cérémonie : "L'équité qui prévaut pour ce titre honorifique ne pourrait être préservée, notamment au niveau statistique et également de la préparation puisque tous les aspirants à la récompense ne pourraient pas être logés à la même enseigne, certains ayant vu leur saison amputée radicalement, d'autres non. Dès lors, comment comparer l'incomparable ?" écrit France Football.

Il est vrai que si les principaux championnats européens ont repris ces dernières semaines, nombreuses sont les compétitions à s'être arrêtée au mois de mars pour ne jamais reprendre. On pense par exemple à la Ligue 1 qui en France, s'est stoppée prématurément en mars dernier.

La cérémonie reportée à 2021

Pour finir de justifier l'annulation de la cérémonie, France Football assure aussi que ses 220 jurés - hommes et femmes - "ont pu être distraits ou détournés de leur mission d'observation en raison d'autres priorités et urgences à gérer".



Ainsi, la cérémonie est reportée à 2021 et cette décision s'applique également aux trophées Kopa (meilleur joueur de moins de 21 ans) et Yachine (meilleur gardien). "La parenthèse ne nous enchante pas mais nous semble la plus responsable et logique. Protéger la crédibilité et la légitimité d'une telle récompense, c'est aussi veiller à son irréprochabilité dans le temps" a estimé France Football.



En 2019, c'est Lionel Messi qui avait remporté le "Ballon d'Or" pour la sixième fois de sa carrière.



The Ballon d’Or will not be awarded in 2020.



Par E.S.