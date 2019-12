Baptiste Valette : Le gardien de but de l'AS Nancy inculpé pour viol

Un coup dur pour l'univers du football... Un nouveau scandale a éclaté, ce dimanche 15 décembre. Après Neymar qui a été accusé de viol par une Brésilienne du nom de Najila Trindade Mendes de Souza, c'est au tour d'un autre joueur d'être dans la tourmente. Le gardien de but du club de football de Nancy, Baptiste Valette a été placé en garde à vue dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 décembre après avoir été accusé de viol par une jeune fille de 18 ans, a annoncé le procureur de la République de Nancy ce lundi 16 décembre. Selon le magistrat en charge de l'instruction, Baptiste Valette a été mis en examen pour "viol par personne en état d'ivresse manifeste" et laissé en liberté "sous contrôle judiciaire". Le joueur de football "a reconnu [...] avoir eu un rapport sexuel avec la plaignante", mais a affirmé que cette relation était "consentie". La version des faits de la jeune femme est toute autre. Elle a expliqué aux policiers "avoir été victime d'un viol à la sortie d'une discothèque du centre-ville de Nancy dans la nuit de samedi à dimanche.". Elle aurait rencontré son agresseur présumé à l'intérieur de la boite et il l'aurait rejointe à l'extérieur alors qu'elle fumait une cigarette avant de l'emmener dans un endroit à l'abri des regards... Après la description de la jeune femme, le gardien de but aurait été rapidement interpellé vers 4h50...

Sa garde à vue a été prolongée à 48 heures

Le journal L'Equipe a apporté de nouvelles informations concernant l'état dans lequel se trouvait Baptiste Valette : " Il aurait été arrêté alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie supérieur à un gramme dans le sang. Baptiste Valette aurait également été soumis à des prélèvements, et notamment celui de son ADN, au cours de sa garde à vue.". Le club de l'AS Nancy est sorti de son silence et a révélé dans un communiqué : "L’AS Nancy Lorraine prend acte de la fin de la garde à vue du joueur Baptiste Valette et de son placement sous contrôle judiciaire. Le club fait pleine et entière confiance à la justice pour faire toute la lumière sur les accusations graves portées à son encontre". A cause de son état d'ébriété, le joueur formé à Montpellier, n'avait pas pu être entendu ce dimanche et sa garde à vue avait donc été prolongée jusqu'à la fin des 48 heures légales.

Par Solène Sab