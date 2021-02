Barça - PSG : Neymar blessé, il partage sa déception sur Twitter

Mercredi dernier, le Paris Saint-Germain affrontait Caen en Coupe de France. Alors que les Parisiens sont sortis vainqueurs de cette rencontre (1 - 0), Neymar, lui, a récolté une méchante blessure à l’adducteur qui l’a poussé à quitter le terrain à la 57ème minute après un contact avec le défenseur caennais Steeve Yago. Le Brésilien souffre d'une "lésion du long adducteur gauche" qui le rend indisponible "environ quatre semaines", a fait savoir le PSG dans un communiqué de presse. Attristé par cette nouvelle blessure, Neymar a pris la parole sur son compte Instagram : "La tristesse est grande, la douleur immense, les larmes constantes. Une nouvelle fois, j'arrêterai de faire pour un temps ce que j'aime le plus au monde : jouer au football. Parfois, je me sens dérangé par mon style de jeu, par mes dribbles et les tacles que je finis toujours par recevoir, je ne sais pas si je suis le problème ou si c'est ce que je fais sur le terrain…".

Neymar rate ses retrouvailles avec le FC Barcelone

À cause de cette blessure, Neymar ne pourra pas affronter son ancien club, le FC Barcelone, ce mardi 16 février 2021. C’est dans sa maison située en banlieue parisienne que le numéro 10 du PSG va suivre cette rencontre retransmise sur RMC Sport 1. Une déception pour beaucoup de fans qui attendaient avec impatience ses retrouvailles avec le FC Barcelone et Lionel Messi, mais aussi pour Neymar. Le principal intéressé a regretté son absence au match de ce soir sur son compte Twitter, expliquant que cette rencontre fait partie du "Top 3 des matchs [qu’il] aurait aimé le plus jouer". C’est la troisième fois depuis son arrivée au PSG que Neymar manque un huitième de finale de Ligue des Champions à cause d’une blessure.

Top 3 dos jogos que eu mais queria jogar — Neymar Jr (@neymarjr) February 16, 2021

Par Matilde A.