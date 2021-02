Benoît Paire éliminé : son gros coup de gueule contre l'Open d'Australie

La 109e édition de l'Open d'Australie se déroule à Melbourne du 8 février au 21 février 2021. Malgré la pandémie, le célèbre tournoi se déroule cette année dans des conditions inédites avec par exemple des mesures d'isolement strictes pour les joueurs. Serait-ce cette atmosphère particulière qui a eu un impact sur la performance de Benoît Paire ? Le célèbre joueur de tennis français, désormais connu pour ses accès de colère sur le court, a en effet été éliminé dès le premier tour de la compétition, après une défaite face au bélaruse Egor Gerasimov, ce lundi 8 février 2021.



Très déçu d'avoir perdu aussi rapidement, l'ancien compagnon de Shy'm a laissé éclater sa colère durant une conférence de presse : "C'est bien beau leur tournoi, mais pour moi, je trouve que c'est de la merde, et ce qui s'est passé, c'est honteux" a lancé le sportif qui estimé avoir été handicapé par les mesures sanitaires mises en place. Celui qui se classe 28e au classement des meilleurs joueurs de tennis du monde, a en effet dû être confiné durant 14 jours, sans autorisation de sortie, après avoir été cas contact dans l'avion, puis une journée d'isolement à cause d'un cas positif au Covid-19 dans son hôtel.

"C'est juste une question d'argent"

"Moi j'ai voyagé tout seul en business, je n'ai vu personne du voyage, je suis allé tout seul à l'Hyatt, parce qu'il n'y avait personne et que c'était le vol des qualifiés. Je n'ai pas croisé une personne de tout le voyage. Et là, il y a un cas positif dans le vol et tout le vol est en quarantaine ! Je n'ai pas signé pour ça !" a expliqué Benoît Paire après avoir évoqué une "préparation tronquée" qui expliquerait sa défaite.



Agacé, Benoît Paire a ensuite assuré que l'aspect financier prime sur l'aspect sportif : "Je ne comprends pas qu'on organise des tournois alors qu'on ne se sent pas les bienvenus (...) C'est juste une question d'argent. Le tournoi a besoin de se faire parce qu'ils ont une énorme perte s'ils ne le font pas. La plupart des joueurs jouent parce qu'il y a un petit peu d'argent à gagner. On vient pour ça, c'est la seule raison. Moi le premier" a-t-il conclu.







Par E.S.