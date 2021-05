Benoit Paire en couple avec une candidate de télé-réalité ? Cette photo surprend Instagram !

Si Benoit Paire est réputé pour ses nombreux coups de colère sur les terrains de tennis, son histoire d’amour avec Shy’m a fait couler beaucoup d’encre. Mais celle-ci est bel et bien terminée ! Si la chanteuse a refait sa vie et est même devenue maman d’un petit garçon, Benoit Paire n’a jamais officialisé une nouvelle relation amoureuse. Il semblerait pourtant que le tennisman a retrouvé l’amour. L’heureuse élue serait la candidate de télé-réalité Julie Bertin. Connue pour ses participations aux émissions de télé-réalité "10 couples parfaits" et "La Villa des Coeurs Brisés", Julie Bertin semble prête à officialiser cette nouvelle histoire d’amour avec Benoit Paire.

Vacances en amoureux aux Maldives

C’est sur son compte Instagram que Julie Bertin a confirmé à demi-mots son couple avec le joueur de tennis français. En story sur Instagram, lors d'une session questions/réponses avec ses 360 000 followers, Julie Bertin a été interrogée sur sa relation avec le sportif. "Benoît et toi, vous êtes tellement beaux. On peut avoir une photo ou une vidéo ?", a demandé un internaute. Julie Bertin a alors dévoilé un cliché à découvrir en fin d’article. Comme l’a remarqué Purepeople, Benoit Paire et Julie Bertin seraient actuellement en vacances aux Maldives, au Hurawalhi Island Resort, un magnifique établissement de luxe réservé aux adultes. Selon les nombreuses rumeurs, Benoit Paire a déjà fréquenté une candidate de télé-réalité en la personne de Marine El Himer. Une idylle qui n’a jamais été confirmée par les principaux intéressés.





Par Matilde A.