Benoît Paire en couple ? Sa célèbre girlfriend officialise et se confie sur leur histoire

Benoît Paire ne fait plus partie du clan des célibataires. Séparé de la chanteuse Shy'm en 2017, le joueur de tennis a eu beaucoup de mal à se remettre de cette rupture. D'ailleurs, dans la préface de son livre intitulé "Out", qu'il a signé de sa main, Benoît Paire avait fait une belle déclaration à son ex. "En fait, c'est bête à dire, mais je suis meilleur quand je suis célibataire", démarrait-il avant de poursuivre : "Dans ma vie personnelle, je n'ai jamais été aussi épanoui que quand j'étais avec mon ex. Mais quand j'aime, je donne tellement que je ne suis pas assez concentré sur ma carrière. La rupture m'a détruit, j'étais encore amoureux. Elle me manquait beaucoup, je pensais à elle en jouant." Si depuis cette histoire, le tennisman ne s'était pas remontré en couple, ces derniers jours, des rumeurs avaient vu le jour et elles viennent tout juste d'être confirmées par celle qui fait battre son coeur.

Ensemble depuis 6 mois

Le 30 avril dernier, la célèbre candidate de télé-réalité, Julie Bertin, a laissé planer le doute concernant son histoire d'amour avec Benoît Paire en partageant un cliché sur son compte Instagram. Très rapidement, les rumeurs ont enflammé les réseaux sociaux... jusqu'à l'officialisation par la jeune femme, enfin prête à révéler son amour au grand jour. C'est ce lundi 3 mai que la nouvelle a été confirmée. Lors d'une session de questions/réponses sur son compte Instagram, l'ex-candidate de "10 couples parfaits" et "La Villa des Cœurs Brisés" a levé le voile sur son statut amoureux. Un abonné lui a demandé si elle aimait à présent le tennis, ce à quoi elle a répondu : "Plus trop le choix. Je me lève tennis, je mange tennis, je dors tennis… En vrai, je commence à apprécier de plus en plus." La jeune femme s'est par la suite laissé aller à quelques confidences et a dévoilé être en couple avec le sportif au sang chaud depuis six mois. S'ils se sont rencontrés sur les réseaux sociaux, ils ont rapidement décidé de prendre les choses en main. "Puis on s’est vus lors de mon shooting en robe de mariée à Avignon et paf, ça a fait des Chocapic." Plus heureuse que jamais, Julie Bertin a expliqué la raison pour laquelle elle était tombée sous le charme de Benoît Paire : "Franchement, sa folie ! Entre personnes bizarres, on se comprend. Sa simplicité, son attention, son côté protecteur et puis je vais m’arrêter là." Une belle histoire d'amour naissante !

Par Solène Sab