Benoît Paire et Shy’m : Pourquoi se sont-ils séparés ?

Le coup d'envoi de Roland-Garros 2020 a été donné ce dimanche 27 septembre et l'ambiance est assez morose. Jouer sous la pluie avec ce froid automnale n'est pas des plus agréables. De plus, l'absence de public, limité à 1000 personnes par jour, ne permet pas vraiment aux tennismen de se mettre dans l'ambiance. Et qui plus est, les Français ne sont pas au meilleur de leur forme. D'ailleurs, tous les supporters comptent sur Benoît Paire qui doit affronter l’Argentin Federico Coria, ce mercredi 30 septembre. L'ex de Shy'm va-t-il briller et s'imposer face à son adversaire ?

"Elle me manque toujours"

Si Benoît Paire est connu pour sa carrière de tennisman, il l'est également grâce à sa célèbre ex petite-amie, Shy'm. Après deux ans d'une belle idylle, la chanteuse et le tennisman ont décidé de mettre un terme à leur histoire d'amour en septembre 2017. Leur carrière respective a eu raison de leur couple. Dans une interview accordée à l'Equipe la même année, Benoit Paire avait fait quelques confidences sur les causes de leur rupture : "Quand tu es en couple, pour voir ta copine, soit elle se sacrifie et met sa carrière entre parenthèses, soit tu la vois moins et une relation à distance, c’est compliqué. Je n’étais pas très heureux, pas très épanoui, sur le court mais aussi en dehors. Je me suis laissé entraîner dans une spirale infernale, avec aussi mes problèmes de dos" avait-il notamment expliqué. Même si leur rupture remonte à plus de trois ans, Benoît Paire n'arrive pas à oublier son ex ! Actuellement célibataire, l'international a récemment confié à l'Equipe : "Pour être honnête, elle me manque toujours. Je n'avais jamais été amoureux à ce point. Trois ans après, je suis encore capable de parler d'elle avec émotion.". Une histoire qui l'a marqué, mais il avoue que sur le terrain, il est "meilleur célibatire".

