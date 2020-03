Benoît Paire ironise sur le coronavirus : son post Instagram ne passe pas

"La plus grande crise sanitaire depuis un siècle", c'est par ces mots qu'Emmanuel Macron qualifie l'épidémie de coronavirus qui touche la France et de nombreux pays. Face au nombre de cas croissants, les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits et les établissements scolaires seront fermés dès lundi 16 mars. Le monde du sport est très largement impacté par la pandémie. La saison de NBA est suspendue, les dernières épreuves de ski alpin ont été annulées, les rencontres de Ligue 1, Ligue 2, TOP 14 ou encore ProD2 sont reportées. Le PSG a joué son match retour de Ligue des Champions à huis clos… Quant au tennis, le circuit ATP est à l'arrêt jusqu'au 27 avril pour l'instant. Benoît Paire y a été de son post Instagram et ça n'a pas plus à tout le monde…

Le tennisman s'amuse à la plage pendant la crise de coronavirus

Jeudi 12 mars, le tennisman français a posté une photo de lui, torse nu face à la mer. En légende, il écrit : "C'est chiant le coronavirus je peux pas jouer au tennis". L'ancien compagnon de Shy'm a l'air de passer du bon temps et ne s'inquiète visiblement pas vraiment de l'épidémie de coronavirus. Comme à son habitude, Benoît Paire utilise le ton de l'humour mais cela n'est pas du goût de tous quand certains sont en quarantaine chez eux ou doivent limiter leurs déplacements… Les internautes n'ont donc pas tardé à réagir et font part de leur avis tranché. Soit ils en rient, soit ils fustigent l'attitude du joueur. Dans les commentaires publiés sous la photo quelques-uns écrivent : "Parce que tu jouais au tennis avant ?", "L'insolence", "C'est chiant tu peux pas nous faire 4 doubles fautes en 1 jeu de service", "Mdr il respecte rien", "Tu es ridicule"…

