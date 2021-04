Benoît Paire : nouveau dérapage à Monte-Carlo, la Toile mitigée

Ce n'est plus un secret pour personne, Benoît Paire est un joueur sanguin. Depuis plusieurs années, le joueur français se fait remarquer pour ses nombreux coups de gueule sur les terrains. Le 8 février dernier, il s'agaçait en conférence de presse sur les conditions d'accueil lors de l'Open d'Australie, notamment à cause de la crise sanitaire de la Covid-19 : "C'est bien beau leur tournoi, mais pour moi, je trouve que c'est de la merde, et ce qui s'est passé, c'est honteux" avait-il lancé.

Benoît Paire ne s'est pas calmé depuis. Présent au Masters 1000 de Monte-Carlo, le 28ème joueur mondial a une nouvelle fois fait part de son agacement : "Franchement, j’en ai rien à branler de ce match. J’habite à deux heures de route. Je fais le double et je me casse. Quand on joue dans un cimetière, alors que d’habitude c’est le meilleur tournoi du monde, où est le plaisir ? C’est vide, c’est une ambiance d’une tristesse rarement vue" a-t-il déclaré en conférence de presse après sa défaite au premier tour contre Jordan Thompson.

"Le circuit est pourri"

Mais Benoît Paire ne s'est pas arrêté en si bon chemin, il a ensuite déclaré : "Le circuit est pourri. Gagner ou perdre dans des conditions pareilles, je m’en fous. Je n’ai plus l’étincelle. Je perds, tant mieux, je rentre chez moi. J’ai pris 12.000 euros pour être à l’hôtel alors je suis venu, mais il y a zéro ambiance, il ne se passe rien. Vous allez me dire c'est comme la vie normale, mais elle est à chier en ce moment".

Une déclaration qui a évidemment beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, certains internautes n'ont pas hésité de pointer une nouvelle fois le comportement du joueur : "À défaut d'élever ton tennis, élève ton intellect et pense à ceux qui n'ont plus de boulot ou petits salaires au lieu de focaliser sur le tien, ça fera 1 progrès déjà", "J'en peux plus de Benoît Paire. Egoïste, irrespectueux vis-à-vis de ceux qui se décarcassent pour permettre au tennis de continuer d'exister, et insultant (…) Qu'il reste chez lui. Basta".

Mais étonnamment, le joueur a pu compter sur une vague de soutien : "Pas fan de Benoit Paire, ni du joueur ni du personnage, mais sa decla sur l’absence de plaisir que suscite le sport de haut niveau dans cette période de Covid doit amener à une réflexion. Beaucoup de sportifs doivent le ressentir. Le sport sans public a-t-il un intérêt ?" Mais également : "Allez accroche toi, on est ensemble !".

“Rien à branler. J’ai pris 12.000 balles...”

La décence il connaît?



Avec tous ces gens qui craignent pour leur emploi ou qui l’ont déjà perdu... #pandémie https://t.co/snYoPyU6wz — frédéric hermel(@fredhermel) April 11, 2021

J’en peux plus de @benoitpaire. Égoïste, irrespectueux vis à vis de ceux qui se décarcassent pour permettre au tennis de continuer d’exister, et insultant. Qui est-il pour parler au nom des autres et traiter de «rats mort» ceux qui se battent? Qu’il reste chez lui. Basta. https://t.co/3o40CvBUHb — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) April 12, 2021

Bha oui mon garçon tu l’as dit « la vie normale elle est à chier pour tout le monde en ce moment »

À défaut d’élever ton tennis @benoitpaire, élève ton intellect et pense à ceux qui n’ont plus de boulot ou petits salaires au lieu de focaliser sur le tien, ça fera 1 progrès déjà — ≋ Tibarrel ≋ (@tibarrel) April 11, 2021

Impossible de le critiquer sur cette déclaration. Il a tellement raison sur toute la ligne..



Vivement qu'on retrouve également les court et nos tournois.

Force @benoitpaire https://t.co/9ufreCKXjE — Franck Moilier (@Franckm22) April 12, 2021

Pas fan de Benoit Paire, ni du joueur ni du personnage, mais sa decla sur l’absence de plaisir que suscite le sport de haut niveau dans cette période de Covid doit amener à une réflexion. Beaucoup de sportifs doivent le ressentir. Le sport sans public a t-il un intérêt ? — Yannis ✰ (@B_Yannis_) April 11, 2021

Tu me fais vraiment plaisir quand t’es honnête comme ça @benoitpaire https://t.co/zko8pKl6UM — (@alexis_choisnet) April 11, 2021

Par J.F.