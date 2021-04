Benoît Paire : pourquoi le sportif est privé de Jeux Olympiques ?

Ce n'est plus un secret pour personne, Benoit Paire a un caractère bien sanguin. Il y a quelques semaines, le 11 avril précisément, il se faisait remarquer lors du tournoi de Monte-Carlo. Lors d'une conférence de presse, il avait déploré le fait que l'ambiance soit parfois compliquée durant les matchs. "Franchement, j’en ai rien à branler de ce match. J’habite à deux heures de route. Je fais le double et je me casse. Quand on joue dans un cimetière, alors que d’habitude c’est le meilleur tournoi du monde, où est le plaisir ? C’est vide, c’est une ambiance d’une tristesse rarement vue" a-t-il déclaré.

"Benoît Paire avait eu un comportement antisportif"

Et il semblerait que Benoît Paire paie aujourd'hui les conséquences de ses coups de gueule répétés. Ce vendredi 23 avril, le comité exécutif de la Fédération française de tennis vient de prendre une grande décision. À la suite d'une concertation, la FFT vient de rendre son verdict concernant les Jeux Olympiques de Tokyo qui se dérouleront l'été prochain. Dans un communiqué, elle explique son choix résultant "d'une répétition de comportements profondément déplacés".

"Compte tenu de la répétition de comportements profondément déplacés de la part de Benoît Paire, le Comex de la Fédération Française de Tennis, sur proposition du DTN Nicolas Escudé et en concertation avec Sébastien Grosjean, capitaine de l'Équipe de France de Coupe Davis, a décidé d'écarter le joueur d'une possible sélection aux prochains Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo". Pour justifier cette décision, la Fédération prend pour exemple le tournoi de Buenos Aires en Argentine le 4 mars dernier : "Benoît Paire avait eu un comportement antisportif et inadapté tant sur le court (crachat, jurons, fin de match bâclée) qu’en dehors (réaction inappropriée sur les réseaux sociaux".

