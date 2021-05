Benoit Paire : sa compagne annonce une mauvaise nouvelle pour Roland-Garros

Ce dimanche 30 mai, France Télévisions a lancé le coup d'envoi de Roland-Garros. Malgré la crise sanitaire du covid-19, le tournoi se déroulera avec du public. Avec l'arrivée des vaccins, de plus en plus d'événements sportifs se déroulent avec des spectateurs. Cela a notamment été le cas pour la grande finale de la Ligue des Champions, Manchester City - Chelsea, ce samedi 29 mai.

Ce sera donc 1 000 spectateurs qui auront la chance de regarder les premiers matchs en direct des cours. Dès le 9 juin avec la nouvelle étape du déconfinement, la jauge sera augmentée à 5 000 spectateurs. Et parmi eux, il devait y avoir la compagne de Benoit Paire, Julie Bertin.

"le tournoi j’en ai rien à faire"

En effet, privé de Jeux Olympiques à cause de ses nombreux coups de gueule, Benoit Paire est bel et bien à l'affiche de Roland-Garros. Mais il ne pourra pas compter sur le soutien direct de sa compagne. La jeune femme a posté une nouvelle story sur son compte Instagram dans laquelle elle confie avoir été testée positif au covid-19 : "Je vais bien, je n’ai pas de symptômes, c’est déjà un bon point". Elle s'est ensuite montrée déçue, mais visiblement pas pour Roland-Garros. Aussi franche que son chéri, elle a assuré : "Je suis dégoûtée. Vous n'imaginez même pas comment je suis dégoûtée. Ce n'est même pas de ne pas être à Paris le problème, le tournoi j’en ai rien à faire, mais c’est que mon chéri, il me manquait pour le coup, genre vraiment … Je suis dégoûtée" conclut-elle.

Par J.F.