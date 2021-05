Benoit Paire : sa mère vit très mal ses nombreux craquages

Benoit Paire fait encore parler de lui. Et pas forcément pour de bonnes raisons. Quasiment à chaque match auquel il participe, le tennisman supporte mal la défaite et craque en pleine rencontre face à un adversaire souvent décontenancé. Son dernier craquage date du 10 mai dernier alors qu'il participait au premier tour du Masters 1000 de Rome. Éliminé par l’Italien Stefano Travaglia en 1H18, Benoit Paire avait tenté de justifier sa défaite par l'absence du public et une douleur au bras après s'être fait vacciner contre la Covid-19. "Je me suis fait vacciner il y a deux jours. J’avais demandé à jouer le plus tard possible, et on me met aujourd’hui (lundi) à 10 heures du matin… Je n’ai même pas pu m’entraîner", avait regretté l'ancien compagnon de Shy'm lors d'une conférence de presse. Ce n'est pas la première fois que Benoit Paire perd ses ners en plein match.

"Parfois, il dépasse certaines bornes"

En avril dernier, la Fédération française de tennis (FFT) avait annoncé que Benoit Paire ne participerait pas aux Jeux Olympiques prévu cet été à Tokyo en raison de son "comportement déplacé". "Compte tenu de la répétition de comportements profondément déplacés de la part de Benoît Paire, le Comex de la Fédération française de tennis, sur proposition du DTN Nicolas Escudé et en concertation avec Sébastien Grosjean, capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, a décidé d'écarter le joueur d'une possible sélection aux prochains Jeux olympiques", a expliqué la FFT. Une situation que déplore Eliane Paire, la maman du célèbre tennisman. Cette dernière s'est confiée dans les pages de "L'Équipe". "C'est très difficile. On le connaît, on sait qu'il est mal, ça nous touche, bien sûr", a-t-elle déclaré avant d'ajouter : "Parfois, il dépasse certaines bornes, mais sa franchise lui nuit aussi. Il n'a aucune animosité envers les autres, c'est tout contre lui et c'est ce que les gens ne comprennent pas". Pour Eliane Paire, les craquages de son fils ne sont pas dirigés vers les autres mais envers lui-même. "C'est lui-même qu'il critique en premier. C'est sa façon de s'exprimer, mais ce n'est pas le sens premier qu'il faut donner à ses paroles. Il est le premier malheureux de voir comment il est sur le court. Il s'en veut. Ne pas réussir ce qu'il veut faire le mine", a-t-elle aussi dit.

Par Matilde A.