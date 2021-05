Benoît Paire : sa nouvelle provocation qui ne passe pas

Ce n'est plus un secret pour personne, Benoît Paire a le sang chaud. Le tennisman est connu de tous pour ses nombreux coups de gueule. Des frasques qui lui ont valu d'être privé de Jeux Olympiques cet été. Sa dernière polémique remonte au 12 avril dernier. Après sa défaite lors du tournoi de Monte-Carlo, Benoît Paire s'était montré très agacé par les conditions de jeu depuis quelques semaines maintenant, notamment à cause de la crise sanitaire de la Covid-19. "Franchement, j’en ai rien à branler de ce match. J’habite à deux heures de route. Je fais le double et je me casse. Quand on joue dans un cimetière, alors que d’habitude c’est le meilleur tournoi du monde, où est le plaisir ? C’est vide, c’est une ambiance d’une tristesse rarement vue" avait-il déclaré.

"je profite du système"

Benoît Paire avait ensuite déclaré : "Le circuit est pourri. Gagner ou perdre dans des conditions pareilles, je m’en fous. Je n’ai plus l’étincelle. Je perds, tant mieux, je rentre chez moi. J’ai pris 12.000 euros pour être à l’hôtel alors je suis venu, mais il y a zéro ambiance, il ne se passe rien. Vous allez me dire c'est comme la vie normale, mais elle est à chier en ce moment".

Et ce lundi 10 mai, le sportif s'est une nouvelle fois fait remarquer. Il participait au tournoi de Rome mais a été éliminé dès le premier tour par l'italien Stefano Travaglia en deux manches, 6-4, 6-3. Le sportif a décidé d'abandonner la partie après un point litigieux et a donc quitté le cour sans un mot, ni un regard à l'arbitre. Et en conférence de presse, Benoît Paire n'était pas plus calme. Il a déclaré : "Quand tu vois que j'ai gagné deux matchs en deux ans et que je suis toujours 35ème du classement, ça va. Je profite du système".

Par J.F.