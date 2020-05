Benoît Paire : sa photo osée sur Instagram déclenche le fou-rire des internautes

Benoît Paire est connu pour ses coups de sang sur les courts de tennis mais aussi ses frasques en dehors. Pendant le confinement, il a réalisé des apéros virtuels avec Stanislas Wawrinka. Et l’ex de Shy’m a surpris les internautes avec le nombre de verre qu’il pouvait boire. Très présent sur Instagram, Benoît Paire avait partagé une photo de lui au bord de la plage avec une légende qui ne passait pas au tout début de la crise sanitaire inédite. Depuis, de nombreuses photos ont suivi et la dernière en date a été largement remarquée et commentée. En effet, le tennisman y apparaît de dos, presque nu, le maillot de bain très échancré qui dévoile ses fesses. En légende il écrit : "Bon quand c’est qu’elle reprend cette saison ?" Visiblement, il a hâte que la saison de tennis reprenne... Les internautes sont hilares.

D’autres tennismen ont réagi au cliché !

L’humour de Benoit Paire a une nouvelle fois fait mouche. La publication du sportif a généré de nombreux commentaires, notamment venant d’autres tennismen. Parmi eux Jo-Wilfried Tsonga écrit : "La limite est encore loin, encore un effort", ou encore Paul-Henri Mathieu, "En 2021… Donc la prochaine c’est sans le slip…". Stanislas Wawrinka qui a répondu à un défi de Cyril Hanouna avec Benoît Paire écrit : "Dis donc… Tu viens plus aux soirées ?" Parmi les internautes, l’humour est de mise dans les commentaires. "Il a dû se faire pirater", "Je te jure si ce mec n’existait pas il faudrait l’inventer !", "J’y crois pas… Il l’a fait !", "Jolie cette nouvelle collection tennistique d’été" ou encore "Comment peut-on dire que ce n’est pas un athlète de haut niveau ?"

Par Non Stop People TV