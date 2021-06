Benoît Paire : sa touchante déclaration après sa défaite à Roland-Garros

Ce n'est plus un secret pour personne, Benoît Paire est un sportif sanguin. Depuis de longues années maintenant, il fait malheureusement plus parler de lui pour ses coups de gueule que pour ses prestations sur les courts. Ce qui lui a même valu d'être privé de Jeux Olympiques cette année.

En effet, le 12 avril dernier le sportif faisait de lourdes révélations lors d'une conférence de presse après sa défaite au tournoi de Monte-Carlo : "Franchement, j’en ai rien à branler de ce match. J’habite à deux heures de route. Je fais le double et je me casse. Quand on joue dans un cimetière, alors que d’habitude c’est le meilleur tournoi du monde, où est le plaisir ? C’est vide, c’est une ambiance d’une tristesse rarement vue" expliquait-il.

"Grâce à vous j’ai retrouvé la passion que j’ai pour ce sport"

Des déclarations qui avaient évidemment interpellé les fans de Benoît Paire qui avaient malgré tout compris son coup de gueule. Ce lundi 31 mai, l'ancien compagnon de Shy'm disputait son premier match du tournoi de Roland-Garros. Mais malheureusement, il a été éliminé dès le premier tour. Une défaite qui n'a finalement pas un goût si amer. En effet, Benoit Paire a posté une photo sur son compte Instagram ce mardi 1er juin et en a profité pour faire une touchante déclaration : "J’ai tout donné et j’ai adoré partager ce moment avec vous !! Grâce à vous j’ai retrouvé la passion que j’ai pour ce sport !! Donc je vous dis merci !! Bien sûr, je suis déçu de la défaite mais le plus important c’était de profiter !! Je vais tout faire pour revenir à mon meilleur niveau".

Par J.F.