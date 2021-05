Benoît Paire : Son dernier dérapage choque les internautes

Depuis plusieurs années, Benoît Paire fait régulièrement parler de lui pour ses nombreux coups de gueule et ses dérapages. Et alors que le joueur de tennis a déjà été privé de Jeux Olympiques cet été suite à son comportement, il ne semble pas prêt à changer. Le 12 avril dernier, Benoît Paire a tenu des propos chocs après sa défaire lors du tournoi de Monte-Carlo : "Le circuit est pourri. Gagner ou perdre dans des conditions pareilles, je m’en fous. Je n’ai plus l’étincelle. Je perds, tant mieux, je rentre chez moi. J’ai pris 12.000 euros pour être à l’hôtel alors je suis venu, mais il y a zéro ambiance, il ne se passe rien. Vous allez me dire c'est comme la vie normale, mais elle est à chier en ce moment". Et ce lundi 10 mai, Benoît Paire s’est une nouvelle fois fait remarquer. Eliminé dès le premier tour au tournoi de Rome, le joueur français s’est lâché en conférence de presse : "Quand tu vois que j'ai gagné deux matchs en deux ans et que je suis toujours 35ème du classement, ça va. Je profite du système".

Les internautes en colère contre le joueur de tennis

Des propos chocs qui ont tout simplement révolté Jean-Paul Loth, ancien joueur et consultant sur la chaîne Eurosport : "Si Benoît avait été concentré, il aurait pu revenir dans le match. Mais comme c'est Benoît, il s'est complètement noyé. Sans aucune méchanceté de ma part, ce n'est pas admissible d'avoir ce comportement [...] Ce n'est pas un joueur professionnel, c'est un saltimbanque". Face à ce commentaire, Benoît Paire a répondu sur les réseaux sociaux : "Jean-Paul Loth, c'est la personne âgée ?". Un tweet qui a choqué de nombreux internautes : "Minable ! Quelle réflexion idiote et indigne", s’est indigné un internaute parmi d’autres. Reste à voir si Benoît Paire va répondre aux nombreuses attaques.

JEAN PAUL LOTH c’est la personne âgée? — paire benoit (@benoitpaire) May 10, 2021

Par Alexia Felix