Bernard Tapie atteint d'un cancer : Ses dernières nouvelles peu rassurantes

Bernard Tapie ne lâche rien. Atteint d'un double cancer, l'homme d'affaires reste combattif malgré sa maladie. Début décembre dans l'émission Sept à Huit, Bernard Tapie avait évoqué sa confiance en la médecine pour sa guérison : "Il y a une chose qu'il faut dire aussi aux cancéreux. La science va tellement vite, que la perspective de guérison d'un cancer aujourd'hui peut changer en 15 jours. Je dois prendre en considération qu'il y a 450.000 personnes de notre pays qui souffrent d'un cancer, avec deux ou trois personnes qui en subissent les conséquences. Ça fait quand même beaucoup de monde". Mais malgré son optimisme, les dernières nouvelles sur l'état de santé de Bernard Tapie ne sont pas rassurantes.

Bernard Tapie garde confiance

Ce lundi 23 décembre, Bernard Tapie a fait de nouvelles confidences sur sa maladie dans les colonnes de Nice Matin. L'occasion pour l'homme de 76 ans de révéler que les médecins n'ont toujours pas trouvé le traitement adéquat pour lui : "Ma dernière séance de chimiothérapie était fin juin. À part une séance de rayon visant une seule tumeur, je n'ai pas eu de traitement depuis juillet. Alors que j'ai des métastases". Malgré tout, Bernard Tapie reste confiant : "C'est là que les médecins sont formidables : on croit qu'ils abandonnent alors qu'ils étudient, lisent tout et se renseignent. Et ceci, pour tout le monde ! Si les gens savaient ce qu'ils ne voient pas et qui, pourtant, conditionne leur survie, ils seraient moins sévères à l'égard du corps médical. Infirmières et aides-soignantes incluses. Il faut avoir été entre leurs mains avec un problème de cette gravité pour le mesurer".

Par Alexia Felix