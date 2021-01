Bernard Tapie pousse un coup de gueule après l'attaque du centre d'entraînement de l'OM

Ce samedi, le centre d'entraînement de l'OM a été la cible de casseurs. Agacés par la gestion du club mais également par le niveau des joueurs, les supporters ont décidé de le faire savoir. Ils s'en sont violemment pris au centre d'entraînement du club de l'Olympique de Marseille. Près de 300 ultras se sont donnés rendez-vous pour saccager ce dernier à l'aide de fumigènes et de projectiles. Certains ont même réussi à pénétrer dans l'enceinte et l'un des joueurs, Alvaro aurait été blessé par un projectile.

Face à cela, les membres du club ont décidé de communiquer leur colère sur les réseaux sociaux.

"Leur frustration et cette colère, on les comprend"

C'est le cas notamment de Bernard Tapie. L'ancien président du club a réagi dans les colonnes de La Provence. "Ce n'est pas possible de se laisser aller à de tels actes vis-à-vis du club. Et je ne parle pas d'Eyraud (l'actuel président du club, ndlr). Je parle bien du club, de l'institution Olympique de Marseille. [...] Tant que leur colère est dans l'affichage, dans la rue ou au stade, ça passe. Mais là, c'est trop. Leur frustration et cette colère, on les comprend. Mais on ne peut les accepter de cette façon. Ce n'est pas possible".

Un peu plus tard dans l'interview, l'homme d'affaire s'en est pris aux dirigeants du club : "Les dirigeants et l'actionnaire, ça fait maintenant un petit moment qu'ils assument une responsabilité qui n'est pas vraiment à la hauteur de ce qu'on peut attendre de ce club. Mais ce n'est pas une raison pour être violent et vouloir tout casser".

Par J.F.