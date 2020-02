Beyoncé et Jay-Z : pourquoi leur comportement a fait polémique lors du Super Bowl

Dimanche 2 février a eu lieu le traditionnel Super Bowl, évènement sportif qui réunit chaque année des millions d'Américains devant leur poste de télévision. Pour la mi-temps du match, les organisateurs ont fait appel à deux stars internationales : Jennifer Lopez et Shakira. Les deux stars ont offert un show époustouflant dans le cadre de ce célèbre championnat américain. Elles ont ainsi succédé à Maroon 5, groupe choisi l'année dernière pour mettre le feu à la mi-temps du match.

Demi Lovato a elle aussi participé à l'évènement. En effet, la chanteuse a été choisie par les organisateurs pour interpréter l'hymne national américain, comme l'ont fait avant elle Lady Gaga, P!nk, Alicia Keys, Jennifer Hudson ou encore Mariah Carey. Une confirmation du retour sur le devant de la scène de l'artiste qui s'était déjà produite lors des Grammy Awards 2020 le 26 janvier dernier.

Un comportement qui passe mal

Cette 54e édition du Super Bowl fait déjà l'objet d'une polémique. En effet, comme le montrent des images dévoilées par le site TMZ, Beyoncé, Jay-Z et leur fille Blue Ivy ne se sont pas levés dans les tribunes lorsque Demi Lovato a interprété "The Star-Spangled Banner". Un comportement pointé du doigt par les Américains pour qui ce refus constitue "un véritable sacrilège", comme l'ont rapporté nos confrères du site rtl.be.

Si Beyoncé et Jay-Z n'ont pas réagi à la polémique, certains internautes et médias ont tenté de comprendre pourquoi les deux stars sont restées assises. La plupart ont évoqué leur opposition à la politique de Donald Trump et leur soutien à Colin Kaepernick, ce quarterback qui avait posé un genou à terre pour protester contre les violences policières à l'égard des Afro-Américains. Deux raisons donc qui expliqueraient le refus du couple à se lever pendant l'interprétation de l'hymne national américain.

Beyoncé and Jay Z watching Demi perform the National Anthem at the #SuperBowl in Miami, FL - February 2nd pic.twitter.com/02B3mMh2jP — Demi Lovato News Media (@JCMD_Media) February 3, 2020

Beyoncé, Jay Z et Blue Ivy ont refusé de se lever durant l'hymne national américain par opposition à la politique de Donald Trump #SuperBowLIV pic.twitter.com/BhmqdFEGvP — Hamid (@mbodjhamid) February 3, 2020

