Bixente Lizarazu revient sur l’homophobie dans les vestiaires et agace la Toile

Ce jeudi 19 novembre 2020, Bixente Lizarazu était l’invité de Yann Barthès dans "Quotidien". Venu présenter son documentaire "Ma’o Mana ou l’esprit du requin", le compagnon de Claire Keim a croisé Elisabeth Moreno, la ministre chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Egalité des chances présenter sur le plateau. Après avoir évoqué le taux élevé de suicide chez les personnes LGBT+ tout en déplorant certaines remarques déplacées, voire insultantes à leur égard, cette dernière a interrogé l’ancien bleu sur les insultes homophobes dans les vestiaires de football.

"Le monde du foot a une réputation macho et je pense que ce n'est pas seulement une réputation. Est-ce qu'il vous est arrivé d'entendre des propos homophobes ou sexistes dans les vestiaires et si oui, comment vous avez réagi ?", a poursuivi Yann Barthès. Ce à quoi, son invité a répondu : "Non, ça ne m'est pas arrivé". Face à la réaction négative de l’ancien champion du monde expliquant de ne jamais avoir été témoin de ce type de comportement, Elisabeth Moreno s’est fendu d’un soupir.

la langue de bois de Bixente Lizarazu agace les internautes

Avant de lancer : "Vous savez l’insulte la plus récurrente dans les cours d’école et dans les stades c’est P*.!" Oui, mais c’est en tribunes, là on parlait d’un vestiaire", a rétorqué Bixente Lizarazu face à la ministre qui ne semble pas dupe. "Je me dis que si ça arrive en tribune, c’est possible dans les vestiaires", a-t-elle estimé. Malgré son insistance, le consultant sportif a maintenu : "Non dans un vestiaire il y a beaucoup de mixité et il y a une cohabitation qui se passe très bien dans le sport. On a cette chance-là".

Sur Twitter, bon nombre d’internautes ont déploré la langue de bois de Bixente Lizarazu : "Donc Bixente Lizarazu va nous faire croire qu’il n’a jamais entendu de propos homophobes dans les vestiaires ? Well", "Bixente Lizarazu qui n'a jamais entendu de propos homophobes dans les vestiaires... Gros lol. 'Quotidien' même la ministre Moreno ne peut s'empêcher de rire !" ou encore "J’aime cette ministre qui réagit à la mythomanie de Bixente Lizarazu qui protège les siens" et "Gros malaise dans 'Quotidien' quand Bixente Lizarazu ose dire devant Elisabeth Moreno qu’il n’y a pas d’homophobie dans les vestiaires…", peut-on lire sur Twitter.

