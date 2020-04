Blaise Matuidi : Guéri du coronavirus, il est l'invité de Cyril Lignac ce jeudi soir

Le 17 mars, la Juventus de Turin annonçait que Blaise Matuidi était également atteint du coronavirus. Le club avait révélé quelques jours plutôt que Daniele Rugani avait été testé positif au Covid-19. Malgré la maladie, les deux footballeurs restaient positifs. "Je suis porteur asymptomatique du virus, conscient d’avoir le privilège d’être un footballeur professionnel et de bénéficier à ce titre d’un suivi médical régulier et excellent. Si ce n’était pas le cas, je ne l’aurais sans doute jamais su", indiquait l’international français. Un mois plus tard, la Juventus de Turin a pu donner une bonne nouvelle. Blaise Matuidi est guéri. Le champion du monde 2018 va pouvoir sortir de son isolement. "Daniele Rugani et Blaise Matuidi ont effectué, comme prévu par le protocole, un double contrôle avec le test pour le coronavirus Covid-19. Les examens se sont révélés négatifs. Les joueurs sont donc guéris et ne doivent plus rester en isolement à leur domicile", précisait le club dans un communiqué.

Le champion du monde va cuisiner en direct !

Blaise Matuidi n’a pas perdu de temps pour reprendre ses activités. Dès ce jeudi soir, il sera l’invité de Cyril Lignac dans l’émission "Tous en cuisine". L’émission diffusée en direct de 18h30 à 19h30 est proposée spécialement depuis le début du confinement. L’idée ? Proposer des recettes simples, gourmandes et à la portée de toutes les bourses. Des plats cuisinés en direct par Cyril Lignac qui s’entoure chaque soir d’anonymes et d’invités prestigieux. Bien sûr, chacun restant chez soi. L’émission cartonne, rassemblant en moyenne 2 millions de téléspectateurs chaque soir. Au menu du jeudi 16 avril : salade de bœuf mariné et brownie aux noix de pécan caramélisées.

Par Non Stop People TV