Blaise Matuidi : Guéri du coronavirus, il peut enfin sortir d'isolement

Le 17 mars, on apprenait que le joueur de football Blaise Matuidi était atteint du coronavirus. L’international français qui évolue actuellement dans le championnat italien était le deuxième joueur de son équipe à être touché par le virus. En effet, quelques jours plus tôt, la Juventus de Turin avait communiqué que Daniele Rugani était atteint du coronavirus. Les deux joueurs avaient pour ordre strict de rester à l'isolement. "Je reste positif", écrivait-il quelques jours après l'annonce de son club. "Je suis porteur asymptomatique du virus, conscient d'avoir le privilège d'être un footballeur professionnel et de bénéficier à ce titre d'un suivi médical régulier et excellent. Si ce n'était pas le cas, je ne l'aurais sans doute jamais su", avait-il admis. Son cas s'ajoute à la longue liste de personnalités touchées par le virus : Tom Hanks et son épouse Rita Wilson, l’acteur Idris Elba, le Premier ministre britannique Boris Johnson...

Les deux tests se sont révélés négatifs

Bonne nouvelle pour le footballeur et sa famille, ce jeudi 16 avril, la maladie est derrière lui ! Le plus dur est passé pour Blaise Matuidi qui est complètement guéri. La Juventus de Turin a annoncé dans un communiqué la guérison de ses deux joueurs. "Daniele Rugani et Blaise Matuidi ont effectué, comme prévu par le protocole, un double contrôle avec le test pour le coronavirus Covid-19. Les examens se sont révélés négatifs. Les joueurs sont donc guéris et ne doivent plus rester en isolement à leur domicile", a précisé le club. Blaise Matuidi va donc pouvoir retrouver les siens dès aujourd'hui après cette terrible épreuve. De quoi lui donner du baume au moral !

Par Mélanie C.